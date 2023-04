Fête de la Rive Droite, 5 août 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Le Comité des Fêtes de la Rive Droite anime les quartiers de part et d’autre du Pont Vieux depuis bientôt 100 ans !.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-06 . .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



The Comité des Fêtes de la Rive Droite has been animating the neighborhoods on both sides of the Pont Vieux for almost 100 years!

El Comité des Fêtes de la Rive Droite lleva casi 100 años animando los barrios situados a ambos lados del Pont Vieux

Das Comité des Fêtes de la Rive Droite belebt die Viertel beiderseits der Pont Vieux seit fast 100 Jahren!

Mise à jour le 2023-02-15 par ADT de l’Aveyron