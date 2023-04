Marché nocturne du 02 août à St Geniez d’Olt, 2 août 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Les rues se remplissent et s’animent. Producteurs de pays et artisans d’art se côtoient. On se retrouve tous attablés « à la bonne franquette » dans les rues pour échanger et apprécier les animations musicales proposées et on traîne tard dans la nuit..

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



The streets are filling up and coming alive. Local producers and craftsmen are rubbing shoulders. We all find ourselves at tables « à la bonne franquette » in the streets to exchange and appreciate the musical entertainment offered and we hang out late at night.

Las calles se llenan y cobran vida. Los productores y artesanos locales se codean. Todos nos sentamos « à la bonne franquette » en las calles para charlar y disfrutar de la oferta musical y nos quedamos hasta bien entrada la noche.

Die Straßen füllen sich und werden lebendig. Regionale Produzenten und Kunsthandwerker treffen aufeinander. Man trifft sich « à la bonne franquette » in den Straßen, um sich auszutauschen und die angebotenen musikalischen Darbietungen zu genießen, und man hängt bis spät in die Nacht herum.

