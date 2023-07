Balade découverte « La Roque Valzergues » Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 2 août 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Le club Rand’Olt vous fait découvrir les points de vue autour de St Geniez d’Olt sur la Vallée du Lot, les Causses ou les Monts d’Aubrac, au cours d’une balade découverte..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . 2 EUR.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



The club Rand’Olt makes you discover the viewpoints around St Geniez d’Olt on the Lot Valley, the Causses or the Aubrac Mountains, during a discovery walk.

El club Rand’Olt le invita a descubrir los miradores de los alrededores de St Geniez d’Olt sobre el valle del Lot, los Causses o los Montes d’Aubrac, durante un paseo de descubrimiento.

Der Club Rand’Olt zeigt Ihnen bei einer Entdeckungswanderung die Aussichtspunkte rund um St Geniez d’Olt auf das Tal des Lot, die Causses oder die Monts d’Aubrac.

