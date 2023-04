Festival Musique en Vallée d’Olt, 18 juillet 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Jamais à cours d’inspiration, les musiciens du Festival en Vallée d’Olt poseront bientôt valises et pupitres, suivant les méandres et détours imprévus du Lot, de Saint Geniez à Ste Eulalie d’Olt, en passant par le Causse..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-28 . .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



Never short of inspiration, the musicians of the Festival en Vallée d’Olt will soon be putting down their suitcases and music stands, following the meanders and unexpected detours of the Lot, from Saint Geniez to Ste Eulalie d’Olt, via the Causse.

Nunca faltos de inspiración, los músicos del Festival en Vallée d’Olt dejarán pronto sus maletas y atriles, siguiendo los giros inesperados del Lot, desde Saint Geniez hasta Ste Eulalie d’Olt, pasando por el Causse.

Die Musiker des Festival en Vallée d’Olt, denen nie die Inspiration ausgeht, werden bald Koffer und Notenständer abstellen und den Windungen und unvorhergesehenen Umwegen des Lot folgen, von Saint Geniez über den Causse bis nach Ste Eulalie d’Olt.

