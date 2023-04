Concert « Festival Musique en Vallée d’Olt », 18 juillet 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Des musiciens exceptionnels et passionnés, réunis dans le cadre unique des hauts lieux patrimoniaux de la vallée du Lot..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 . .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



Exceptional and passionate musicians, brought together in the unique setting of the Lot Valley’s high heritage sites.

Músicos excepcionales y apasionados, reunidos en el marco único del alto patrimonio del valle del Lot.

Außergewöhnliche und leidenschaftliche Musiker, die sich in der einzigartigen Umgebung der Hochburgen des Kulturerbes im Tal des Lot versammelt haben.

