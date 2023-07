Navette Aubrac Express Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 13 juillet 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Vous souhaitez randonner ou pédaler sur l’Aubrac ? Profitez des navettes de bus au départ de Saint Geniez d’Olt !.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . 4 EUR.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



Do you want to hike or cycle in the Aubrac? Take advantage of the shuttle bus service from Saint Geniez d’Olt!

¿Desea practicar senderismo o ciclismo en Aubrac? ¡Aprovecha el servicio de autobús lanzadera desde Saint Geniez d’Olt!

Möchten Sie auf dem Aubrac wandern oder Rad fahren? Nutzen Sie die Shuttlebusse ab Saint Geniez d’Olt!

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac