Feux d’artifice du 13 juillet à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 13 juillet 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Pour fêter le 13 juillet, un feu d’artifice sera tiré du monument Talabot, à St Geniez d’Olt..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



To celebrate July 13, fireworks will be set off from the Talabot monument in St Geniez d’Olt.

Para celebrar el 13 de julio, se lanzarán fuegos artificiales desde el monumento de Talabot, en St Geniez d’Olt.

Um den 13. Juli zu feiern, wird ein Feuerwerk vom Talabot-Denkmal in St Geniez d’Olt abgeschossen.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac