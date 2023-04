Trail : sur les traces de la Marmotte 2 rue du Cours, 2 juillet 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Un cadre fantastique entre vallée du Lot et contreforts de l’Aubrac pour une épreuve amateur axée sur la découverte et le plaisir d’être plongé au coeur d’un écrin de nature authentique..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

2 rue du Cours

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



A fantastic setting between the Lot valley and the foothills of the Aubrac for an amateur event focused on discovery and the pleasure of being immersed in the heart of an authentic natural setting.

Un marco fantástico entre el valle del Lot y las estribaciones del Aubrac para un evento de aficionados centrado en el descubrimiento y el placer de sumergirse en el corazón de un auténtico paraje natural.

Ein fantastischer Rahmen zwischen dem Tal des Lot und den Ausläufern des Aubrac für ein Amateurrennen, bei dem es vor allem um die Entdeckung und das Vergnügen geht, in eine authentische Naturlandschaft einzutauchen.

