La Fresque du Climat au Corum à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 14 juin 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Le Corum de St Geniez vous invite à la Fresque du Climat. Vous avez toutes les cartes en main!.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . EUR.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



The Corum in St Geniez invites you to the Fresque du Climat. You’ve got all the cards!

El Corum de St Geniez le invita al Fresque du Climat. ¡Tienes todas las cartas en la mano!

Das Corum in St. Geniez lädt Sie zum Fresko des Klimas ein. Sie haben alle Karten in der Hand!

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac