Le marché nocturne fait sa guinguette, 10 juin 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

A la veille de la « marmotte d’Olt », la mairie de St Geniez d’Olt et d’Aubrac organise son 1er marché nocturne de la saison. Tout le monde se retrouve attablé « à la bonne franquette » dans les rues, on danse au son d’un orchestre….

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



On the eve of the « Marmotte d’Olt », the town hall of St Geniez d’Olt and Aubrac organizes its first night market of the season. Everyone meets in the streets to dance to the sound of an orchestra…

En vísperas de la « Marmotte d’Olt », el ayuntamiento de St Geniez d’Olt y Aubrac organiza su primer mercado nocturno de la temporada. Todo el mundo se reúne en la calle para comer y bailar al son de una orquesta…

Am Vorabend des « Marmotte d’Olt » organisiert die Gemeindeverwaltung von St Geniez d’Olt et d’Aubrac den ersten Nachtmarkt der Saison. Alle treffen sich « à la bonne franquette » in den Straßen, es wird zu den Klängen eines Orchesters getanzt…

Mise à jour le 2023-02-20 par ADT de l’Aveyron