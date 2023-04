Fête et Marches de l’Estive, 26 mai 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Comme chaque année, la cité marmotte devrait accueillir le samedi matin, les troupeaux de vaches Aubrac, décorées de fleurs, cocardes et sonnailles..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-27 . 18 EUR.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



As every year, the city marmot should welcome on Saturday morning, the herds of cows Aubrac, decorated with flowers, cockades and bells.

Como cada año, la ciudad de la marmota debe acoger el sábado por la mañana a los rebaños de vacas Aubrac, engalanados con flores, redondeles y campanillas.

Wie jedes Jahr sollte die Murmeltierstadt am Samstagmorgen die Herden der Aubrac-Kühe empfangen, die mit Blumen, Kokarden und Schellen geschmückt sind.

