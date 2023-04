Concert « Génération accordéon », 13 mai 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Venez assister à l’espace culturel de St Geniez d’Olt, au concert accordéon avec les élèves du conservatoire de St Geniez, Entraygues, Argence en Aubrac, Laguiole et Espalion.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



Come to the cultural space of St Geniez d’Olt, to the accordion concert with the students of the conservatory of St Geniez, Entraygues, Argence en Aubrac, Laguiole and Espalion

Venga al espacio cultural de St Geniez d’Olt, al concierto de acordeón con los alumnos del conservatorio de St Geniez, Entraygues, Argence en Aubrac, Laguiole y Espalion

Besuchen Sie im Kulturraum von St Geniez d’Olt das Akkordeonkonzert mit den Schülern des Konservatoriums von St Geniez, Entraygues, Argence en Aubrac, Laguiole und Espalion

Mise à jour le 2022-12-16 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac