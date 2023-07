Marché des Producteurs de Pays et marché traditionnel du samedi matin à St Geniez avec animation musicale par Yannick Luche Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 1 janvier 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

Les producteurs de Pays vous attendent dans le Cloître et sur la place de la mairie le samedi matin toute l’année. Yannick Luche animera ce jour-là le marché avec sa musique en déambulation.

2023-01-01 fin : 2023-12-31 . .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



Local producers await you in the Cloister and on the town hall square on Saturday mornings all year round. On this day, Yannick Luche will liven up the market with his strolling music

Los productores locales le esperan en el Claustro y en la plaza del Ayuntamiento los sábados por la mañana durante todo el año. Yannick Luche animará el mercado ese día con su música ambulante

Die Produzenten aus der Region erwarten Sie das ganze Jahr über samstags morgens im Kloster und auf dem Rathausplatz. Yannick Luche wird an diesem Tag den Markt mit seiner Wandermusik beleben

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac