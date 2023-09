MARCHÉ D’AUTOMNE NOCTURNE Saint-Geniès-de-Fontedit, 22 septembre 2023, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Saint-Geniès-de-Fontedit,Hérault

Marché d’automne nocturne à partir de 18h sur la place Cabanes :

Les confitures et autres produits de Claire D Oc, les bijoux de Mi Huella création, les inspirations coutures de Passion Création d’Isa, les créations D’ineha, les biens faits de French Touch CBD, Les Artisanes de Marie Jeanne, les créations des dames de la bibliothèque. Buvette et restauration sur place. Animation musicale..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie



Autumn evening market from 6pm on Place Cabanes:

Jams and other products by Claire D Oc, jewelry by Mi Huella création, sewing inspirations by Passion Création d’Isa, creations by D?ineha, goods made by French Touch CBD, Les Artisanes by Marie Jeanne, creations by the ladies of the library. Refreshments and snacks on site. Musical entertainment.

Mercado nocturno de otoño a partir de las 18.00 h en la plaza Cabanes:

Mermeladas y otros productos de Claire D Oc, joyas de Mi Huella création, inspiraciones de costura de Passion Création d’Isa, creaciones de D’ineha, productos de French Touch CBD, Les Artisanes de Marie Jeanne, creaciones de las señoras de la biblioteca. Refrescos y tentempiés in situ. Animación musical.

Nächtlicher Herbstmarkt ab 18 Uhr auf dem Place Cabanes :

Marmeladen und andere Produkte von Claire D Oc, Schmuck von Mi Huella création, Nähinspirationen von Passion Création d’Isa, Kreationen von D?ineha, Waren von French Touch CBD, Les Artisanes de Marie Jeanne, Kreationen der Damen der Bibliothek. Getränke und Speisen vor Ort. Musikalische Unterhaltung.

