BALADE CONTÉE Saint-Geniès-de-Fontedit, 17 août 2023, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Saint-Geniès-de-Fontedit,Hérault

Animée par la Cie “Le tympan dans l’œil”

Depuis plus de dix ans Johanna et Jean-Michel forment un duo de conteurs tout – terrain en balade dans les villages, sous les arbres, les coins perdus, pour toutes les oreilles. Ils proposent des spectacles joyeux et poétiques où musique et chansons sont omniprésents. Et parfois des marionnettes. Sur réservation – Places limitées..

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 . .

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie



Hosted by Cie ?Le tympan dans l??il?

For more than ten years, Johanna and Jean-Michel have been a duo of storytellers, out and about in villages, under trees, in lost corners, for all ears. Their joyful, poetic shows feature music and song. And sometimes puppets. On reservation – Limited places.

Presentado por la Cie ?Le tympan dans l??il?

Desde hace más de diez años, Johanna y Jean-Michel son un dúo de narradores ambulantes, en pueblos, bajo los árboles, en rincones remotos, para todos los oídos. Ofrecen espectáculos alegres y poéticos, con música y canciones. Y a veces marionetas. Reserva obligatoria – Plazas limitadas.

Moderiert von der Cie ?Le tympan dans l’il?

Seit mehr als zehn Jahren sind Johanna und Jean-Michel als Erzählerduo unterwegs, um in Dörfern, unter Bäumen und in abgelegenen Winkeln für alle Ohren zu erzählen. Sie bieten fröhliche und poetische Aufführungen, in denen Musik und Lieder allgegenwärtig sind. Und manchmal auch Marionetten. Mit Reservierung – Begrenzte Plätze.

