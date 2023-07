FÊTE LOCALE Saint-Geniès-de-Fontedit, 2 août 2023, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Saint-Geniès-de-Fontedit,Hérault

Mercredi 02 août : Repas du comité animé par Cécilia COLS suivi d’un DJ.

Jeudi 03 août : Orchestre ISP, buvette et restauration sur place.

Vendredi 04 août : Orchestre ABYSS, buvette et restauration sur place.

Samedi 05 août : Orchestre COLUMBIA, buvette et restauration sur place.

Tarif : repas 15€, enfant 7€.

Réservation pour le repas à l’épicerie l’Épi Coa et à la boulangerie la Pétrie..

2023-08-02 fin : 2023-08-05 . .

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie



Wednesday August 02: Committee meal hosted by Cécilia COLS followed by a DJ.

Thursday, August 03: ISP band, refreshments and food on site.

Friday, August 04: ABYSS band, refreshment bar and on-site catering.

Saturday, August 05: Orchestra COLUMBIA, refreshment bar and on-site catering.

Price: meal 15?, children 7?

Reservations for meals at Épi Coa grocery store and La Pétrie bakery.

Miércoles 2 de agosto: comida del Comité a cargo de Cécilia COLS seguida de DJ.

Jueves 3 de agosto: grupo ISP, bar y catering.

Viernes 4 de agosto: orquesta ABYSS, bar y catering.

Sábado 05 de agosto: Orquesta COLUMBIA, bar y catering.

Precio: comida 15?, niños 7?

Reservas para la comida en la tienda de comestibles Épi Coa y en la panadería Pétrie.

Mittwoch, 02. August: Komitee-Essen, moderiert von Cécilia COLS, gefolgt von einem DJ.

Donnerstag, 03. August: ISP-Orchester, Getränkestand und Speisen vor Ort.

Freitag, 04. August: Orchester ABYSS, Getränkestand und Verpflegung vor Ort.

Samstag, 05. August: Orchester COLUMBIA, Getränke- und Essensausgabe vor Ort.

Preis: Essen 15?, Kinder 7?

Reservierung für das Essen im Lebensmittelgeschäft

Mise à jour le 2023-07-10 par OT AVANT-MONTS