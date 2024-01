Loto du Comité Salle Polyvalente Saint-Gengoux-le-National, samedi 27 janvier 2024.

Loto du Comité Salle Polyvalente Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27

Organisé par le Comité des fêtes, à la Salle Polyvalente, rue Joly Coeur

18 parties avec un voyage et 3600€ de lots (bons d’achat, jambon, rosette, vins).

Partie bingo bons d’achat de 100 et 150 € à gagner.

Une super partie avec bons d’achat de 400, 200 et 100€

Tarifs : 1 carton 9 €, 2 cartons 15 €, 3 cartons 20 €, 4 cartons 25 €, 6 cartons 30 € + carton gratuit.

Buffet, buvette. CB acceptée

Inscription : 06.84.48.32.02

Salle Polyvalente Avenue de la Gare

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté comite-des-fetes@gmx.fr



