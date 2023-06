3ème édition des Rencontres aux champs Saint-Genest-sur-Roselle, 7 juillet 2023, Saint-Genest-sur-Roselle.

Saint-Genest-sur-Roselle,Haute-Vienne

Les rencontres aux champs ont pour thème cette année « au fil de l’eau » : expositions, conférences, balades natures, sorties découvertes natures, stands des associations, heure du conte, marché, jeux intervillages, bal, restauration et buvette..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-09 . .

Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The theme of this year’s « rencontres aux champs » is « along the water »: exhibitions, conferences, nature walks, nature discovery outings, association stands, story time, market, intervillage games, dance, food and refreshments.

El tema de los « rencontres aux champs » de este año es « a lo largo del agua », con exposiciones, charlas, paseos por la naturaleza, salidas para descubrirla, puestos de asociaciones, cuentacuentos, mercado, juegos interurbanos, baile, comida y refrescos.

Die Treffen auf den Feldern haben dieses Jahr das Thema « Am Wasser entlang »: Ausstellungen, Vorträge, Naturwanderungen, Naturentdeckungsausflüge, Stände von Vereinen, Märchenstunde, Markt, Intervallspiele, Tanz, Essen und Trinken.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Briance Sud Haute-Vienne