À la rencontre des chauves-souris Saint-Généroux, 7 juillet 2023, Saint-Généroux.

Saint-Généroux,Deux-Sèvres

En compagnie de l’association Détour dans l’eau, naviguez le long du Thouet et profitez de cette balade fluviale pour partir à la rencontre des chauves-souris qui peuplent notre région. Ces visites sont organisées et accompagnées par les bénévoles de Thouars Canoë Kayak..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Saint-Généroux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In the company of the Détour dans l’eau association, sail along the Thouet and take advantage of this river trip to meet the bats that inhabit our region. These tours are organized and guided by Thouars Canoe Kayak volunteers.

En compañía de la asociación Détour dans l’eau, navegue por el Thouet y aproveche este paseo fluvial para conocer a los murciélagos que habitan nuestra región. Estas excursiones están organizadas y guiadas por voluntarios de Thouars Canoe Kayak.

Fahren Sie in Begleitung des Vereins Détour dans l’eau den Thouet entlang und nutzen Sie diese Flussfahrt, um die Fledermäuse kennenzulernen, die unsere Region bevölkern. Diese Touren werden von den Freiwilligen von Thouars Canoë Kayak organisiert und begleitet.

Mise à jour le 2023-06-21 par Maison du Thouarsais