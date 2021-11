SAINT GELY EN PISTE – SPECTACLES DE CIRQUE Saint-Gély-du-Fesc, 11 décembre 2021, Saint-Gély-du-Fesc.

SAINT GELY EN PISTE – SPECTACLES DE CIRQUE Saint-Gély-du-Fesc

2021-12-11 – 2021-12-11

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Saint-Gély-du-Fesc

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 – 20H30

POLE JEUNESSE ET CULTURE DU DEVOIS – SAINT GELY-DU-FESC

Deux spectacles pour un prix de 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans) – Tout public

La COMPAGNIE SANS BLAGUE présente “Tu comprendras plus tard” :

Qui, pendant son enfance, n’a pas déjà été confronté à ces phrases “Tu comprendras quand tu seras grand, tu comprendras plus tard !” Des injonctions abstraites qui créent deux mondes distincts séparant ceux qui comprennent de ceux qui comprendront plus tard. Les spectateurs se laisseront déstabiliser avec plaisir et étonnement grâce à l’humour souvent absurde, parfois poétique, et toujours tendre des deux artistes à travers la danse, le jeu et les acrobaties.

Durée 45 min.

La COOPERATIVE DE RUE ET DE CIRQUE vous présente “Le fond du panier” :

Un trio, une tribu, un clan. Un anniversaire qu’on prépare comme une veillée d’armes. Une fête qui s’annonce comme le lieu de tous les dangers, de toutes les prises de risques où chacun veut croire que la famille est un long fleuve tranquille. En quoi sommes-nous influencés par les membres de notre famille et leur histoire ?

Dans ce trio féminin, les artistes s’interrogent sur les liens familiaux qui constituent notre matrimoine et qui définissent qui nous sommes.

Durée 20 min.

Réservation et billet obligatoire à 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans.

Deux spectacles de cirque, soulevant chacun avec humour, des questions existentielles.

Découvrez les artistes acrobates de la compagnie SANS BLAGUE et le trio féminin de la COOPERATIVE DE RUE ET DE CIRQUE

Durée totale : 1h05 – Tout Public

+33 4 67 66 86 08

SAINT GELY DU FESC

Saint-Gély-du-Fesc

