5 EUR Organisé par la municipalité de Saint-Gely-du-Fesc, en partenariat avec le Centre des Arts du cirque Balthazar.

Le spectacle « No Tan Sapiens » reflète, en adoptant l’ironie et un ton bouffon, le potentiel de l’être humain en tant que créateur et destructeur, et met en évidence l’irrémédiable absurdité avec laquelle nous coexistons.

À travers une dimension aquatique quelque peu magique et les créatures qui la peuplent, les artistes explorent les déchets produits par la société et prennent place dans un futur dystopique.

Le public plonge dans le symbolisme des images projetées, et le mouvement le transporte dans une série de tableaux dynamiques dont les atmosphères enveloppent cette parabole qui questionne la nature humaine et les actions dans notre passage sur Terre. Il voit la dépravation transgresser la beauté installée, et la corruption se frayer un chemin.

› TARIFS : 5€

Gratuit pour les -12 ans

› BILLETTERIE OBLIGATOIRE même pour les -12 ans, pensez à réserver !

› RÉSERVATION en mairie au Service Culture, Communication et Animation pendant les heures d’ouverture 8h-12h et 14h-18h, ou sur place le jour même, une heure avant le spectacle, en fonction des places disponibles.

