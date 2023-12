ROMÉO HAIT JULIETTE Saint-Gély-du-Fesc, 13 janvier 2024, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

Cette pièce de Gilles Ramade nous propose une parodie comique de « Roméo et Juliette », un pur exercice de style ultra référencé où se mêlent dérision et coups de griffes avec une mise en scène délurée, déjantée, décalée et originale de la célébrissime pièce de Shakespeare.

La compagnie de théâtre Tiens, On Sonne ! est heureuse de vous présenter sa dernière création:

Roméo Hait juliette

.

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



