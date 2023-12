RÉVEILLON DES SAINT-GILLOIS Saint-Gély-du-Fesc, 31 décembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Le réveillon des Saint-Gillois est organisé par les associations « Lous Pintres et la Bamboche »

Menu réalisé par Sam Events et Soirée animée par DJ Franck Paradisiac.

Le réveillon des Saint-Gillois est organisé par les associations « Lous Pintres et la Bamboche »

Menu réalisé par Sam Events et Soirée animée par DJ Franck Paradisiac

Organisé par les associations « Lous Pintres et la Bamboche »

Menu

Apéritif de bienvenue et ses canapés

Gravlax de saumon sur son toast de pain de seigle,

mousse fouettée à l’aneth, crème d’avocat, mesclun de salade

Ballotin de volaille sauce forestière aux légumes anciens et sa rosace de pomme de terre

Trou saint-gillois

Trio de fromage

Entremet scintillant chocolat, praliné, caramel

Vin, Café, Champagne. Boissons comprises

Menu réalisé par Sam Events et Soirée animée par DJ Franck Paradisiac

EUR.

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-15 par OT DU GRAND PIC ST LOUP