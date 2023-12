ST-GÉLY FÊTE L’HIVER Saint-Gély-du-Fesc, 4 décembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

St-Gély fête l’hiver

Les visiteurs pourront dénicher des idées de cadeaux originales grâce à la cinquantaine de créateurs, artisans et commerçants présents. Les plus gourmands pourront profiter de nombreux stands alimentaires et se restaurer sur place..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



St-Gély celebrates winter

Visitors will be able to find original gift ideas thanks to the fifty or so designers, craftsmen and retailers on hand. Those with a sweet tooth will be able to take advantage of the many food stalls and eat on site.

St-Gély celebra el invierno

Los visitantes podrán encontrar ideas originales para regalar entre la cincuentena de diseñadores, artesanos y comerciantes presentes. Para los más golosos, habrá puestos de comida y restaurantes.

St-Gély feiert den Winter

Die Besucher können bei den rund 50 anwesenden Designern, Handwerkern und Händlern originelle Geschenkideen finden. Für die Feinschmecker unter Ihnen gibt es zahlreiche Stände mit Lebensmitteln, an denen Sie sich vor Ort verpflegen können.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT DU GRAND PIC ST LOUP