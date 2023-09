FESTIVAL J’AI RENDEZ-VOUS CHEZ VOUS – NOUGARO PAR LES 2 GUITARES Saint-Gély-du-Fesc, 10 novembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

Cette fois « Les 2 Guitares » s’attaquent à Nougaro, autre grand monsieur de la chanson, en faisant toujours la part belle à la virtuosité de leurs guitares.

Ils sont bien connus, pour leur appartenance à divers groupes régionaux de musique, mais au large rayonnement national et au-delà. Pierre Bernon et Benoît Marot sont des piliers du groupe « Swing ’Hommes », qui connait un succès sans faille.

2023-11-10 20:30:00

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



This time, « Les 2 Guitares » take on Nougaro, another great French chanson star, with the virtuosity of their guitars at the fore.

They are well known for their membership of various regional music groups, but with a wide national influence and beyond. Pierre Bernon and Benoît Marot are stalwarts of the group « Swing ?Hommes », which has enjoyed unfailing success

Esta vez, Les 2 Guitares se enfrentan a Nougaro, otra de las grandes estrellas de la chanson francesa, con el virtuosismo de sus guitarras en primer plano.

Son conocidos por su pertenencia a diversos grupos musicales regionales, pero con una amplia influencia nacional y más allá. Pierre Bernon y Benoît Marot son los pilares del grupo Swing ?Hommes, que ha cosechado un éxito ininterrumpido

Dieses Mal nehmen sich « Les 2 Guitares » Nougaro vor, einen anderen großen Herrn des Chansons, und lassen dabei immer noch die Virtuosität ihrer Gitarren spielen.

Sie sind durch ihre Mitgliedschaft in verschiedenen regionalen Musikgruppen bekannt, haben aber eine große nationale und internationale Ausstrahlung. Pierre Bernon und Benoît Marot sind die Stützen der erfolgreichen Gruppe « Swing ?Hommes »

