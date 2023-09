FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE – CONFÉRENCE – SPORT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE Saint-Gély-du-Fesc, 15 octobre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

La pratique sportive en environnement chaud dans un contexte de réchauffement climatique » présentée par le Professeur Sébastien RACINAIS

La conférence de Sébastien Racinais sera suivie d’un débat auquel prendront part des responsables d’associations sportives saint-gilloises et des sportifs de haut niveau.

2023-10-15 17:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



La pratique sportive en environnement chaud dans un contexte de réchauffement climatique » presented by Professor Sébastien RACINAIS

Sébastien Racinais?s lecture will be followed by a debate in which leaders of Saint-Gilles sports associations and top-level athletes will take part

El deporte en un entorno cálido en un contexto de calentamiento global » presentada por el profesor Sébastien RACINAIS

La conferencia de Sébastien Racinais irá seguida de un debate en el que participarán dirigentes de asociaciones deportivas de Saint-Gilles y deportistas de alto nivel

La pratique sportive en environnement chaude dans un contexte de réchauffement climatique », präsentiert von Professor Sébastien RACINAIS

Im Anschluss an den Vortrag von Sébastien Racinais findet eine Diskussion statt, an der Verantwortliche von Sportvereinen aus Saint Gillois und Spitzensportler teilnehmen werden

Mise à jour le 2023-09-12 par OT DU GRAND PIC ST LOUP