FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE – CONFÉRENCE – UNE HISTOIRE DU DÉNI CLIMATIQUE Saint-Gély-du-Fesc, 15 octobre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

« Une histoire du déni climatique » présentée par le géophysicien Louis GÉLI

La conférence de Louis Géli sera suivie d’un débat avec le public animé par Jean-Louis Fellous, avec la participation de Jacques Arnould..

2023-10-15 14:30:00 fin : 2023-10-15 16:30:00. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



« A history of climate denial » by geophysicist Louis GÉLI

Louis Géli?s lecture will be followed by a debate with the audience, moderated by Jean-Louis Fellous, with the participation of Jacques Arnould.

« Una historia del negacionismo climático » presentada por el geofísico Louis GÉLI

La conferencia de Louis Géli irá seguida de un debate con el público moderado por Jean-Louis Fellous, con la participación de Jacques Arnould.

« Eine Geschichte der Klimaleugnung », präsentiert von dem Geophysiker Louis GÉLI

Im Anschluss an den Vortrag von Louis Géli findet eine von Jean-Louis Fellous moderierte Diskussion mit dem Publikum statt, an der auch Jacques Arnould teilnimmt.

