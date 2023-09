FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE – À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS Saint-Gély-du-Fesc, 13 octobre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

Cartographie de l’Anthropocène n 1

par Frédéric Ferrer

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne réapparaissent jamais. Où sont passés les canards ? Sont-ils prisonniers du glacier ? Sont-ils déjà sortis ?.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Cartographie de l?Anthropocène n 1

by Frédéric Ferrer

In September 2008, Nasa released 90 yellow plastic ducks into a Greenland glacier to measure the speed of global warming. Expected a few weeks later in Disco Bay, the ducks never reappeared. Where have the ducks gone? Are they trapped in the glacier? Have they come out yet?

Cartografía del Antropoceno n 1

por Frédéric Ferrer

En septiembre de 2008, la NASA liberó 90 patos amarillos de plástico en un glaciar de Groenlandia para medir la velocidad del calentamiento global. Esperados unas semanas más tarde en Disco Bay, los patos no volvieron a aparecer. ¿Adónde han ido los patos? ¿Están atrapados en el glaciar? ¿Han salido ya?

Kartografie des Anthropozäns n 1

von Frédéric Ferrer

Im September 2008 lässt die Nasa 90 gelbe Plastikenten auf einem Gletscher in Grönland aussetzen, um die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung zu messen. Als die Enten einige Wochen später in der Diskobucht erwartet wurden, tauchten sie nie wieder auf. Wo sind die Enten geblieben? Sind sie im Gletscher gefangen? Sind sie schon herausgekommen?

