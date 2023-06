SPECTACLE « L’AUTRE ÉMOI » Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Gély-du-Fesc SPECTACLE « L’AUTRE ÉMOI » Saint-Gély-du-Fesc, 1 juillet 2023, Saint-Gély-du-Fesc. Saint-Gély-du-Fesc,Hérault Spectacle « L’autre Émoi »

Le samedi 1er juillet 2023 à 20h (ouverture des portes à 19h30) Lieu : Scène en Grand Pic Saint-Loup, Auditorium Georges Brassens.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . . Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



L?autre Émoi » show

Saturday, July 1, 2023 at 8 p.m. (doors open at 7:30 p.m.) Venue: Scène en Grand Pic Saint-Loup, Auditorium Georges Brassens Espectáculo « L’autre Émoi

Sábado 1 de julio de 2023 a las 20:00 h (apertura de puertas a las 19:30 h) Lugar: Scène en Grand Pic Saint-Loup, Auditorio Georges Brassens Aufführung « L?autre Émoi » (Die andere Aufregung)

Am Samstag, den 1. Juli 2023 um 20 Uhr (Türöffnung um 19:30 Uhr) Ort: Scène en Grand Pic Saint-Loup, Auditorium Georges Brassens Mise à jour le 2023-06-26 par OT DU GRAND PIC ST LOUP Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Gély-du-Fesc Autres Adresse Ville Saint-Gély-du-Fesc Departement Hérault Lieu Ville Saint-Gély-du-Fesc

Saint-Gély-du-Fesc Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gely-du-fesc/