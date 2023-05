SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – BOYS DON’T CRY – COMPAGNIE HERVÉ KOUBI Espace Georges Brassens, 16 juin 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Boys don’t cry – COMPAGNIE HERVÉ KOUBI

Une pièce jeune public construite sur la base d’un texte de Chantal Thomas, écrit spécialement pour la pièce, autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse.

Elle sert de prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur ce que c’est que de danser quand on est un garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord….

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Boys don?t cry ? COMPANY HERVÉ KOUBI

A play for young audiences based on a text by Chantal Thomas, written especially for the play, around an improbable soccer game, a playground and dance.

It serves as a pretext for a nostalgic, funny and tender reflection on what it is to dance when you are a boy, especially when you come from North Africa…

Los niños no lloran ? COMPAGNIE HERVÉ KOUBI

Una obra para público joven basada en un texto de Chantal Thomas, escrito especialmente para la obra, sobre un improbable partido de fútbol, terreno de juego para la danza.

Sirve de pretexto para una reflexión nostálgica, divertida y tierna sobre lo que significa bailar cuando eres niño, especialmente cuando vienes del norte de África…

Boys don?t cry ? COMPAGNIE HERVÉ KOUBI

Ein Stück für junges Publikum, das auf der Grundlage eines Textes von Chantal Thomas, der speziell für das Stück geschrieben wurde, um ein unwahrscheinliches Fußballspiel herum aufgebaut ist, das als Spiel- und Tanzfeld dient.

Sie dient als Vorwand für eine nostalgische, witzige und zärtliche Reflexion darüber, was es bedeutet, als Junge zu tanzen, noch dazu, wenn man aus Nordafrika kommt…

