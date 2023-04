SAISON CULTURELLE LA DEVOISELLE – « LOUIS CLAVIS, ANABELLE LUIS, KEYVAN CHÉMIRANI BRUNO DUCRET », 7 juin 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saison culturelle la Devoiselle « Louis Clavis, Annabelle Luis, Keyvan Chémirani et Bruno Ducret »

Le mercredi 07/06/2023 à 20h30

Lieu : Scène en Grand Pic Saint-Loup – Auditorium Georges Brassens

Organisée par la municipalité

L’album « Les cadences du monde » de Louis Sclavis, paru en avril 2022, ressemble à un écrin bouillonnant de musiques imagées….

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 . EUR.

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Cultural season la Devoiselle » Louis Clavis, Annabelle Luis, Keyvan Chémirani and Bruno Ducret »

Wednesday 07/06/2023 at 20h30

Place : Scène en Grand Pic Saint-Loup – Georges Brassens Auditorium

Organized by the municipality

The album « Les cadences du monde » by Louis Sclavis, released in April 2022, is like a bubbling jewel box of music with images…

Temporada cultural de La Devoiselle » Louis Clavis, Annabelle Luis, Keyvan Chémirani y Bruno Ducret

Miércoles 07/06/2023 a las 20.30 h

Lugar : Scène en Grand Pic Saint-Loup – Auditorio Georges Brassens

Organizado por el ayuntamiento

El álbum « Les cadences du monde » de Louis Sclavis, publicado en abril de 2022, es como un joyero burbujeante de músicas imaginadas…

Kultursaison la Devoiselle » Louis Clavis, Annabelle Luis, Keyvan Chémirani und Bruno Ducret »

Am Mittwoch, den 07.06.2023 um 20.30 Uhr

Ort: Scène en Grand Pic Saint-Loup – Auditorium Georges Brassens

Organisiert von der Gemeinde

Das Album Les cadences du monde » von Louis Sclavis, das im April 2022 erschien, gleicht einem brodelnden Schatzkästchen voller bildhafter Musik…

Mise à jour le 2023-03-10 par OT DU GRAND PIC ST LOUP