SAISON CULTURELLE LA DEVOISELLE – « COMPAGNIE MMM »

Saison culturelle la Devoiselle «Compagnie MMM »

Le vendredi 26/05/2023 à 20h00

Lieu : Mail de la Devoiselle

Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque dans une épopée poignante où la mort vient brusquement frapper en plein cœur les membres de cette famille. Une histoire où l’on apprend à se dire au revoir, à finir ses phrases, ou à s’échapper par.

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Cultural season of the Devoiselle « Compagnie MMM

Friday 26/05/2023 at 8:00 PM

Place : Mail de la Devoiselle

The Reimmors have just lost one of their own. We embark on a poignant epic where death suddenly strikes the members of this family right in the heart. A story where one learns to say goodbye, to finish one?s sentences, or to escape by

La Devoiselle temporada cultural « Compagnie MMM

Viernes 26/05/2023 a las 20h00

Lugar : Mail de la Devoiselle

Los Reimmors acaban de perder a uno de los suyos. Nos embarcamos en una conmovedora epopeya en la que la muerte golpea de repente a los miembros de esta familia justo en el corazón. Una historia en la que aprendemos a decir adiós, a terminar frases o a escapar por

Kultursaison la Devoiselle « Compagnie MMM »

Am Freitag, den 26/05/2023 um 20.00 Uhr

Ort: Mail de la Devoiselle

Die Reimmors haben gerade einen der ihren verloren. Wir begeben uns auf ein ergreifendes Epos, in dem der Tod die Mitglieder dieser Familie plötzlich mitten ins Herz trifft. Eine Geschichte, in der man lernt, sich zu verabschieden, Sätze zu beenden oder sich durch

