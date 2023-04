SAINT-GÉLY FÊTE LA RURALITÉ Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’Évènement: Hérault

Organisé par la municipalité Ferme géante, métiers agricoles, ateliers, jeux, démonstrations, animations, marché de producteurs, artisans, pépiniéristes….

Sunday, May 14, 2023

Organized by the municipality Giant farm, agricultural trades, workshops, games, demonstrations, animations, producers’ market, craftsmen, nurserymen? Domingo 14 de mayo de 2023

Organizado por el municipio Granja gigante, oficios agrícolas, talleres, juegos, demostraciones, animaciones, mercado agrícola, artesanos, viveristas? Am Sonntag, den 14. Mai 2023

Organisiert von der Gemeinde Riesiger Bauernhof, landwirtschaftliche Berufe, Workshops, Spiele, Vorführungen, Animationen, Bauernmarkt, Handwerker, Baumschulen?

