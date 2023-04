MINI FÉRIA Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Gély-du-Fesc

MINI FÉRIA, 5 mai 2023, Saint-Gély-du-Fesc. Mini féria

Vendredi 5 et samedi 6 mai 2023

Organisée par Lous Pintres

Lieu : Place de l’Affenage et Grand’Rue.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-06 . . Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Mini Feria

Friday 5 and Saturday 6 May 2023

Organized by Lous Pintres

Place : Place de l’Affenage and Grand?Rue Mini Feria

Viernes 5 y sábado 6 de mayo de 2023

Organizado por Lous Pintres

Lugar: Place de l’Affenage y Grand Rue Mini Feria

Freitag 5. und Samstag 6. Mai 2023

Organisiert von Lous Pintres

Ort: Place de l’Affenage und Grand?Rue Mise à jour le 2023-04-12 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

