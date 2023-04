FÊTONS LA NOUVELLE PISTE CYCLABLE SAINT-GÉLY/ GRABELS/MONTPELLIER !, 23 avril 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Fêtons la nouvelle piste cyclable Saint-Gély/ Grabels/Montpellier !

Fêtons la nouvelle piste cyclable Saint-Gély/ Grabels/Montpellier !

Le dimanche 23 arvil 2023 à 16h

Organisé par Vélocité Grand Montpellier

16h : départ à vélo depuis l’Esplanade du Devois

De 17h à 19h : concerts au Domaine Maspiquet (repli en cas de mauvais temps, Halle des Verriès)

Chanteuse Belge Roza – Groupe Tom & Gély.

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Let’s celebrate the new Saint-Gély/ Grabels/Montpellier bike path!

Let’s celebrate the new Saint-Gély/ Grabels/Montpellier bike path!

Sunday, April 23, 2023 at 4pm

Organized by Vélocité Grand Montpellier

4pm : departure by bike from the Esplanade du Devois

From 5pm to 7pm : concerts at Domaine Maspiquet (in case of bad weather, Halle des Verriès)

Belgian singer Roza – Group Tom & Gély

¡Celebremos el nuevo carril bici Saint-Gély/ Grabels/Montpellier!

¡Celebremos el nuevo carril bici Saint-Gély/ Grabels/Montpellier!

Domingo 23 de abril de 2023 a las 16.00 horas

Organizado por Vélocité Grand Montpellier

16:00 h: salida en bicicleta desde la explanada del Devois

De 17:00 a 19:00 h: conciertos en el Domaine Maspiquet (en caso de mal tiempo, Halle des Verriès)

Cantante belga Roza – Grupo Tom & Gély

Feiern Sie den neuen Radweg Saint-Gély/ Grabels/Montpellier!

Feiern Sie den neuen Radweg Saint-Gély/ Grabels/Montpellier!

Am Sonntag, den 23. April 2023 um 16 Uhr

Organisiert von Vélocité Grand Montpellier

16 Uhr: Start mit dem Fahrrad von der Esplanade du Devois aus

Von 17h bis 19h: Konzerte in der Domaine Maspiquet (Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter, Halle des Verriès)

Belgische Sängerin Roza – Gruppe Tom & Gély

Mise à jour le 2023-04-05 par OT DU GRAND PIC ST LOUP