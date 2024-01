LE PIC ENCHANTÉ Saint-Gély-du-Fesc, vendredi 1 mars 2024.

LE PIC ENCHANTÉ Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-01

Le Pic enchanté:

Un rendez-vous unique et exceptionnel en chansons

Un rendez-vous inédit et exceptionnel en chansons.

Sarah Amiel, Marie d’Epizon, Jean Sébastien Bressy et Pierre Bernon d’Ambrosio réunis sur un même plateau pour partager, avec le public, leurs plus belles chansons. Ils s’accompagnent au piano, au violoncelle et à la guitare et sont entourés par Benoit Marot, Roberto Bandeira de Mello et Olavo Vianna à la contrebasse, à la guitare et aux percussions. Leurs sensibilités, pensées, engagements, humours et talents sont à découvrir sans hésitation. Ils glissent quelques chansons de Barbara, Brassens, Gainsbourg et Reggiani.

Pour accès PMR : merci de signaler pour assurer un bon accueil

Tarifs

20 €/ 18 € en jusqu’au 15 février /réduit 16 € étudiants, adhérents association JRDAV, chômeurs/ Entrée libre pour moins de 18 ans/ Groupes contacter 07 87 93 97 26

Billetterie (réservation non obligatoire)

• En ligne (de préférence) https://bit.ly/JRDV01mars24

• Au Cellier du Pic, Saint-Gély-du-Fesc, rond-point cave coopérative

• Office Tourisme du Grand Pic-Saint-Loup à Saint-Clément-de-Rivière (Parc St Sauveur)

• Par courrier accompagné du règlement à l’ordre Association JRDAV, adresse postale : JRDAV 721 rue du bosquet 34980 Saint-Gély-du-Fesc

• Sur place à partir de 19 h 30 par CB de préférence, chèque ou espèces

• Réservation possible 07 87 93 97 26

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie contact@jairendezvousavecvous.fr



