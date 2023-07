Visite à la ferme de Bel Air Saint-Gaultier, 11 juillet 2023, Saint-Gaultier.

Saint-Gaultier,Indre

Une animation familiale pour découvrir la ferme, ses animaux, son fonctionnement et notamment sa fabrication de fromages au lait de vache. Nous emprunterons la voie verte pour rejoindre la ferme..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . 2.5 EUR.

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire



A family event to discover the farm, its animals, how it works and, in particular, how cow’s milk cheese is made. We’ll take the greenway to reach the farm.

Una actividad familiar para descubrir la granja, sus animales, su funcionamiento y, en particular, la fabricación del queso de leche de vaca. Tomaremos la ruta verde para llegar a la granja.

Eine Familienveranstaltung, bei der Sie den Bauernhof, seine Tiere, seine Funktionsweise und insbesondere seine Herstellung von Kuhmilchkäse kennenlernen. Wir werden den grünen Weg nehmen, um zum Bauernhof zu gelangen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Vallée de la Creuse