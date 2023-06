54è Congrès départemental des Sapeurs Pompiers de l’Indre Saint-Gaultier Saint-Gaultier Catégories d’Évènement: Indre

Saint-Gaultier 54è Congrès départemental des Sapeurs Pompiers de l’Indre Saint-Gaultier, 17 juin 2023, Saint-Gaultier. Saint-Gaultier,Indre 54è Congrès départemental des Sapeurs pompiers de l’Indre, défilé, animationq gratuites à partir de 14h.

54th Indre Departmental Fire Brigade Congress, parade, free entertainment starting at 2pm 54º Congreso Departamental de Bomberos de Indre, desfile, animación gratuita a partir de las 14.00 horas 54. Kongress der Feuerwehr des Departements Indre, Parade, kostenlose Animationq ab 14 Uhr

