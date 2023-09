Randonnée pédestre Saint-Gaudent, 15 octobre 2023, Saint-Gaudent.

Saint-Gaudent,Vienne

6 – 10 -13 kms

Départ libre à partir du foyer rural.

Ravitaillement – Verre de l’amitié à l’arrivée.

Suivie d’un repas sur réservation avant le 9 octobre..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Saint-Gaudent 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Free start from the foyer rural.

Refreshments – Glass of friendship on arrival.

Followed by a meal (reservation required by October 9).

Salida libre desde el vestíbulo rural.

Refrescos – Copa de la amistad a la llegada.

Seguido de una comida, reserva obligatoria antes del 9 de octubre.

Freier Start ab dem Landhaus.

Verpflegung – Freundschaftsgetränk bei der Ankunft.

Anschließend Essen (Reservierung bis zum 9. Oktober erforderlich).

