La féerie de Noël à Saint-Gaudens Saint-Gaudens Saint-Gaudens, 15 décembre 2023 17:00, Saint-Gaudens.

> Téléchargez le programme des animations

Vivez un Noël inoubliable à Saint-Gaudens au rythme de de la fête foraine, de spectacles, de balades en calèche et d’animations, sans oublier le grand jeu des commerçants avec plus de 20 000 € de bons d’achat à gagner.

Programme

Du 18 au 31 décembre GRAND JEU DES COMMERÇANTS

Du 15 au 25 décembre MARCHE DE NOËL AU CUBE

Du 22 décembre au 7 janvier FÊTE FORAINE tous les jours de 14h à 20h et Nocturne le 23 jusqu’à 23h

Du 22-23-24 décembre LES RENDEZ-VOUS DU PÈRE NOËL PLACE J. JAURÈS

Les 16 et 17 décembre BALADES EN CALÈCHE tous les jours de 14h30 à 18h

Du 22 décembre au 7 janvier PATINOIRE tous les jours de 14h à 18h . Venez vous entraîner sur la glace place de la Poste

Fermeture de la patinoire :

à 17h les 24 et 31 décembre

et le 25 décembre toute la journée

Vendredi 15

18h Inauguration marché de Noël au public au Cube

Présence de la battukada Tak’Attack

Samedi 16

14h-18h : Calèche

15h Atelier «Photophores en fête ! » – Musée

Dimanche 17

14h-18h : Calèche

Vendredi 22

14h-20h Fête Foraine

18h30 Place J.Jaurès : Ouverture des festivités, vente de vins et chocolats chauds

17h-20h Déambulations départ marché de Noël, M. Ballon, Peluches, Banda de Noël, Patinoire

17h : Marché de Noël

17h30 : Fête foraine

18h : Place J. Jaurès

19h : Patinoire

18h-20h DJ de Noël

18h30-20h BOUM pour les enfants à la patinoire

Samedi 23

14h-23h Fête Foraine

14h, 15h, 16h, 17h : Pat Patrouille, place J.Jaurès

14h-18h Déambulations, Père Noël, Banda de Noël pl J. Jaurès,

14h & 16h30 : Place J. Jaurès

14h30 & 17h : Patinoire

15h : Marché de Noël

15h30 & 17h30 : Fête foraine

14h-18h Maquillage places J. Jaurès et Saint Raymond, Calèche, Patinoire

15h Atelier «Photophores en fête ! » – Musée

16h : Ciné-Goûter pour les 3-5 ans au Cinéma le Régent (5€ le film l’Hiver Féérique + goûter = réservation au cinéma, par téléphone 05 62 00 81 57 ou mail)

18h-19h Les divines, Parvis de la mairie

19h15 : FEU D’ARTIFICE, square Azémar

Dimanche 24

14h-20h Fête Foraine

14h-17h Déambulations M. Ballon, Peluches, Banda de Noël,

14h & 16h30 : Place J. Jaurès

14h30 : Patinoire

15h : Marché de Noël

15h30 : Fête foraine

14h-17h Père Noël, pl J. Jaurès,

Maquillage places J. Jaurès et Saint Raymond,

Calèche, Patinoire

Mardi 26

14h-20h : Fête Foraine

14h-18h : Maquillage places J. Jaurès et Saint Raymond

14h-18h : Calèche, Patinoire

Mercredi 27

14h-20h : Fête Foraine

14h-18h : Maquillage places J. Jaurès et Saint Raymond, déambulation de peluches,

Calèche, Patinoire

15h-17h : BOUM pour les enfants à la patinoire

Jeudi 28

14h-20h : Fête Foraine

14h-18h : Maquillage places Jaurès et Saint Raymond

14h-18h : Calèche, Patinoire

16h : Atelier Manuel pour les 3-5 ans au Cinéma le Régent (5€ le film l’Hiver d’Edmond et Lucy + atelier = réservation au cinéma, par téléphone 05 62 00 81 57 ou mail)

Vendredi 29

14h-20h : Fête Foraine

14h-18h : Maquillage places Jaurès et Saint Raymond

14h-18h : Calèche, Patinoire

15h Jeu Cluedo – Musée

Samedi 30

14h-18h : Maquillage places J. Jaurès et Saint Raymond,

Déambulation peluches,

Calèche, Patinoire

14h-20h : Fête Foraine

15h & 16h Escape Game – Musée

15h-17h : BOUM pour les enfants à la patinoire

Dimanche 31

14h-20h : Fête Foraine

14h-17h : Maquillage places J. Jaurès et Saint Raymond

14h-17h : Calèche, Patinoire

Mardi 2 janvier

14h-20h : Fête Foraine

14h-18h : Maquillage place J. Jaurès,

Calèche, Patinoire

Mercredi 3

14h-20h : Fête Foraine

14h-18h : Maquillage place J. Jaurès,

Patinoire

15h-17h : BOUM pour les enfants à la patinoire

Jeudi 4

14h-20h : Fête Foraine

14h-18h : Maquillage place J. Jaurès,

Patinoire

Vendredi 5

14h-20h : Fête Foraine

14h-18h : Maquillage place J. Jaurès,

Patinoire

Samedi 6

14h-20h : Fête Foraine

14h-18h : Maquillage place J. Jaurès,

Patinoire

15h-17h : BOUM pour les enfants à la patinoire

Dimanche 7

14h-20h : Fête Foraine

14h-18h : Patinoire

Animations de Noël

