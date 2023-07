La Sein Go Rose 7 octobre Saint-Gaudens Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens La Sein Go Rose 7 octobre Saint-Gaudens Saint-Gaudens, 7 octobre 2023, Saint-Gaudens. La Sein Go Rose 7 octobre Samedi 7 octobre, 13h45 Saint-Gaudens 8 € marche – 13 € trail urbain Marche 8 km départ à 13 h 45. 8 €

Trail urbain 5 et 10 km départ à 16 h 15. 13 €

Inscription uniquement en ligne sur PYRENEES CHRONO.FR du 14 août au 3 octobre.

Inscription uniquement en ligne sur PYRENEES CHRONO.FR du 14 août au 3 octobre.

Retrait des tee shirts et dossards les 5 et 6 octobre de 10h à 19h et le 7 octobre de 9h à 12h à la salle du Belvédère, rue du Commandant Bru.

2023-10-07T13:45:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

