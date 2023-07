Saint-Gaudens en fête Saint-Gaudens Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ouverture de la FÊTE FORAINE

Samedi 2 Septembre 9h CONCOURS DE PÊCHE – Lac de Sède 21h CAVALCADE – Bld Charles de Gaulle 22h30 BAL Maxime Lewis – pl J.Jaurès Dimanche 3 Septembre 17h30 APÉRITIF CONCERT avec Newzik – pl J.Jaurès 20h30 BAL avec Newzik – pl J.Jaurès Lundi 4 Septembre 14h30 CONCOURS DE PETANQUE – Boulodrome 20h30 BAL MUSETTE avec Stéphanie Rodriguez- le Cube Vendredi 8 Septembre 21h Retransmission du match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby – Rue des compagnons du Tour de France 21h Concert – Place Jean Jaurès Samedi 9 Septembre 18h30 APÉRITIF CONCERT avec Jean Ribul-Conte – pl J.Jaurès 21h30 BAL Jean Ribul-Conte – pl J.Jaurès 22h30 FEU D’ARTIFICE – Boulevard des Pyrénées Dimanche 10 Septembre 20h30 BAL MUSETTE avec Elsa Gourdy – le Cube Saint-Gaudens Saint gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561947843 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

