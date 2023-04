Faire ensemble pour lutter contre les préjugés Saint Gaudens Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Faire ensemble pour lutter contre les préjugés Saint Gaudens, 12 mai 2023, Saint-Gaudens. Faire ensemble pour lutter contre les préjugés Vendredi 12 mai, 09h00 Saint Gaudens Atelier sur les représentations autour des personnes dites éloignées de l’emploi.

Avec les référents SPIE du Comminges, des recruteurs et des personnes accompagnées Saint Gaudens Saint Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T09:00:00+02:00 – 2023-05-12T16:30:00+02:00

