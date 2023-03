Samedi famille Saint-Gaudens Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Samedi famille Saint-Gaudens, 25 mars 2023, Saint-Gaudens.

Deux ateliers proposés :

— à la médiathèque dans l’exposition C’est magique ! avec l’association Vitamine L

ou

— à la Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain dans l’exposition Hasta la Madrugada. Les actions proposées sur ce temps du samedi matin mettent en mouvement à la fois le corps et l’esprit face aux œuvres de l’exposition. Une manière ludique de découvrir ensemble, la possibilité d’un partage de sensations et d’émotions, un temps privilégié d’expérimentations sensorielles par le jeu et la pratique artistique. Gratuit, ouvert à tous·tes

Pour les tout-petits (0-5ans) et leur famille

Jauge limitée, sur inscription : 05 62 00 15 93 / mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr

+ d'infos : lachapelle-saint-jacques.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:30:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

