Saint-Gaudens Trente + 1 Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain Saint-Gaudens, 30 septembre 2023 10:30, Saint-Gaudens. Trente + 1 Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain Saint-Gaudens Samedi 30 septembre, 10h30 Fête des 31 ans du centre d’art contemporain Samedi 30 septembre, 10h30 1 Home Avec Socheata Aing, Nicola Bergamaschi, Lucas Charrier, Victor Charrier, Valérie du Chéné, David Michael Clarke, Nathalie Hugues, Lady Miss Penelope, Dominique Petitgand, Régis Pinault, Aria Rolland et Jeanne Tzaut

→ Samedi-Famille, expositions, performances, pique-nique, karaoké & projections, découvrez le programme des festivités : lachapelle-saint-jacques.com

Chapelle Saint-Jacques centre d'art contemporain
Avenue du Maréchal Foch 31800 Saint-Gaudens
Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne

