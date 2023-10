JPIF 2023 : Randonnée guidée – D’une carrière à l’autre. Saint-Front-sur-Lémance, 8 octobre 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Petite randonnée guidée d’environ 4 km, à la découverte des différents calcaires d’un coteau de la Lémance et de leurs usages industriels, organisée par l’association PHP dans le cadre des Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Plus d’information, lors de réservation..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Short guided hike of around 4 km, to discover the various limestones of a hillside on the Lémance and their industrial uses, organized by the PHP association as part of the Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Further information on booking.

Pequeño paseo guiado de unos 4 km para descubrir las diferentes calizas de una ladera del Lémance y sus usos industriales, organizado por la asociación PHP en el marco de las Jornadas del patrimonio industrial en fumélois.

Más información y reservas.

Kleine geführte Wanderung von ca. 4 km, um die verschiedenen Kalksteine eines Hügels der Lémance und ihre industrielle Nutzung zu entdecken, organisiert vom Verein PHP im Rahmen der Tage des Industrieerbes im Fumelois.

Weitere Informationen, bei Reservierung.

