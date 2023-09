Vide-greniers Saint-Front-sur-Lémance, 1 octobre 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Organisé par Vallée Lémance Football Club, dans le cadre des fêtes de l’automne.

Restauration et buvette sur place.

Fête foraine, tout le week-end..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by Vallée Lémance Football Club, as part of the autumn festivities.

Catering and refreshments on site.

Funfair, all weekend.

Organizado por el Club de Fútbol Vallée Lémance, en el marco de las fiestas de otoño.

Catering y refrescos in situ.

Parque de atracciones durante todo el fin de semana.

Organisiert vom Vallée Lémance Football Club, im Rahmen der Herbstfeste.

Essen und Trinken vor Ort.

Jahrmarkt, das ganze Wochenende.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Fumel – Vallée du Lot