Marché des créateurs artistes et artisans professionnels Saint-Front-sur-Lémance Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Front-sur-Lémance Marché des créateurs artistes et artisans professionnels Saint-Front-sur-Lémance, 30 septembre 2023, Saint-Front-sur-Lémance. Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne Organisé par Vallée Lémance Football Club. Buvette et restauration sur place. Fête foraine, tout le week-end..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 19:00:00. EUR. Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by Vallée Lémance Football Club. Refreshments and catering on site. Funfair, all weekend. Organizado por el Club de Fútbol Vallée Lémance. Bar y catering in situ. Parque de atracciones durante todo el fin de semana. Organisiert vom Vallée Lémance Football Club. Getränke und Speisen vor Ort. Jahrmarkt, das ganze Wochenende. Mise à jour le 2023-09-21 par OT Fumel – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Front-sur-Lémance Autres Adresse Ville Saint-Front-sur-Lémance Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Saint-Front-sur-Lémance latitude longitude 44.57713;0.97242

Marché des créateurs artistes et artisans professionnels Saint-Front-sur-Lémance 2023-09-30 2023-09-30 was last modified: by Marché des créateurs artistes et artisans professionnels Saint-Front-sur-Lémance 30 septembre 2023