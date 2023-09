Repas dansant Saint-Front-sur-Lémance, 30 septembre 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Organisé par Vallée Lémance Football Club, et animé par Crystal Disco.

Au menu : entrée, poulet basquaise, riz, fromage, dessert, vin et café.

Apportez vos couverts !.

2023-09-30

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by Vallée Lémance Football Club, and hosted by Crystal Disco.

Menu: starter, Basque chicken, rice, cheese, dessert, wine and coffee.

Bring your cutlery!

Organizado por el Club de Fútbol Vallée Lémance y presentado por Crystal Disco.

Menú: entrante, pollo a la vasca, arroz, queso, postre, vino y café.

¡Trae tus cubiertos!

Organisiert vom Vallée Lémance Football Club und moderiert von Crystal Disco.

Auf der Speisekarte: Vorspeise, Hühnchen Basquaise, Reis, Käse, Dessert, Wein und Kaffee.

Bringen Sie Ihr Besteck mit!

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Fumel – Vallée du Lot