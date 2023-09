Fêtes de l’automne Saint-Front-sur-Lémance, 30 septembre 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Samedi 30 sept.

10h à 19h : marché de créateurs.

12h : grillades saucisse-frites.

14h : pétanque en doublette.

20h : repas dansant.

Dimanche 1er oct.

8h30 : vide-greniers.

10h : tournoi de football.

12h : grillades saucisse-frites.

14h : pétanque en doublette.

Fête foraine, tout le week-end..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, Sept. 30

10am to 7pm: artists’ market.

12pm: sausage and French fries grill.

2pm: pétanque doubles.

8pm: dinner and dance.

Sunday, Oct. 1

8:30 am: garage sale.

10am: soccer tournament.

12pm: sausage and French fries barbecue.

2pm: pétanque doubles.

Funfair, all weekend.

Sábado 30 de septiembre.

de 10.00 a 19.00 h: mercado de artistas.

12h: barbacoa de salchichas y patatas fritas.

14.00 h: dobles de petanca.

20.00 h: cena y baile.

Domingo 1 de octubre

8.30 h: venta de garaje.

10h: torneo de fútbol.

12h: barbacoa de salchichas y patatas fritas.

14.00 h: dobles de petanca.

Parque de atracciones, todo el fin de semana.

Samstag, 30. Sept.

10h bis 19h: Markt der Kunsthandwerker.

12 Uhr: Grillen von Würstchen und Pommes frites.

14 Uhr: Boulespiel im Doppelpack.

20 Uhr: Tanzabend.

Sonntag, 1. Okt.

8:30 Uhr: Trödelmarkt.

10 Uhr: Fußballturnier.

12 Uhr: Grillen von Würstchen und Pommes frites.

14 Uhr: Boulespiel im Doppelpack.

Kirmes, das ganze Wochenende.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Fumel – Vallée du Lot